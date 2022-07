GP Áustria F1: Mercedes aponta o dedo a rivais sobre os fundos flexíveis | AutoSport

A Diretiva Técnica (DT) sobre o porpoising e os fundos flexíveis foi adiada para Spa, sendo que estava originalmente planeada para o GP de França. Esse adiamento não terá agradado à Mercedes que levantou suspeitas de que há equipas com um fundo flexível, o que confere vantagem.

Como se sabe, este projeto de Diretiva Técnica, que aborda as preocupações de segurança relacionadas com a oscilação vertical dos monolugares, ou ‘porpoising’ se preferir, estava previsto entrar em vigor no GP de França de F1, mas depois de consultas às equipas e a fim de permitir que estas façam as atualizações necessárias que assegurarão uma aplicação justa da métrica utilizada para medir essa oscilação em todos os carros, a implementação da DT entrará apenas em vigor a partir do Grande Prémio da Bélgica. Contudo, os controlos reforçados da FIA, introduzidos a partir do Grande Prémio do Canadá, continuarão a ser feitos, até porque se acredita que as equipas estão a utilizar truques com os fundos flexíveis.

Toto Wolff foi um dos chefes de equipa que levantou suspeitas de que os fundos flexíveis estão a dar vantagem:

“Gostaria que isso [aplicação da DT] tivesse acontecido imediatamente”, disse ele à Motorsport.com. “Porque pode ter um impacto no desempenho. Penso que alguns dos nossos rivais estão a aproveitar-se de fundos flexíveis. Estamos a olhar para os nossos concorrentes. Teria desejado que a DT chegasse um pouco mais cedo, mas é o que é. Portanto, em Spa não veremos mais isso”.

Já Christian Horner, diretor da Red Bull rotulou as declarações de Wolff como disparates:

“Isso é um disparate total. Acho que estamos a confundir aqui os problemas. Talvez ele se esteja a referir a carros que estão à sua volta neste momento. Não faço ideia, mas não tenho absolutamente nenhumas preocupações sobre o nosso fundo”.