GP Áustria F1: Max Vertappen deixa aviso no TL3 | AutoSport

Max Verstappen foi o homem em destaque na terceira e última sessão de treinos no GP da Áustria. O piloto da Red Bull deixou a concorrência à distância e é o claro favorito na qualificação que está agendada para as 14h.

As equipas saíram para a pista com os novos protótipos da Pirelli nos primeiros minutos da sessão, onde vimos os Alpha Tauri no topo da tabela. Yuki Tsunoda tinha o tempo mais rápido quando dobramos o primeiro quarto de hora com Mercedes, Williams, Red Bull e Aston Martin ainda nas boxes.

Os pilotos começaram a “calçar” os pneus mais macios e Lando Norris tratou de melhorar o registo feito até agora, com Russell a fazer o quinto tempo, também com pneus macios. Norris voltou a melhorar o tempo na volta seguinte, deixando o seu colega de equipa, Daniel Ricciardo, a mais de meio segundo.Tsunoda era segundo, já com tempo feito nos macios e Raikkonen era terceiro, tempo feito com os pneus médios.

Quando faltava meia hora para o final da sessão, Max Verstappen saiu para a pista, sendo o último a fazê-lo. Charles Leclerc assumiu a liderança da tabela, mas Verstappen tratou de destronar o monegasco, com um tempo 0.6 seg. mais rápido que o piloto Ferrari, na mesma altura que Tsunoda teve uma saída de pista que não teve consequência.

Na primeira tentativa de Lewis Hamilton com os pneus macios, já nos últimos vinte minutos do treino, o piloto britânico ficou a 0.5 seg do tempo de Verstappen, seguido de Leclerc e Valtteri Bottas, com Norris a completar o top 5, sendo despromovido pouco depois por Russell. Hamilton voltou a fazer uma volta lançada e conseguiu diminuir a diferença para 0.3 seg. não conseguindo ainda assim chegar mais perto do registo do piloto da Red Bull.

Norris não conseguiu melhorar o seu tempo, tendo uma ligeira saída de pista, tal como Nikita Mazepin. Com pouco mais de 10 minutos para o fim da sessão tínhamos Verstappen, Hamilton, Carlos Sainz, Leclerc, Sebastian Vettel, Lance Stroll, Valtteri Bottas, Russell, Norris e Ricciardo. Tsunoda (7º) e Pérez (5º) aproximaram-se do topo já nos últimos minutos, enquanto Hamilton voltava a tentar fazer uma volta rápida, ficando a 0.053seg. de Verstappen que também estava em pista para tentar melhorar o seu registo. A volta de Hamilton foi anulada, com Bottas a ficar à frente do colega de equipa, ficando a 0.1 seg. do líder. No entanto Verstappen tratou de melhorar o seu tempo e deixar Bottas a 0.5 seg. uma diferença que poderá reproduzir-se na qualificação.

Fernando Alonso foi o último a fazer uma volta com pneus macios, conseguindo o sétimo tempo.

O final da sessão chegou pouco depois com Verstappen confortavelmente na frente, seguido de Bottas, Hamilton (melhor volta foi anulada por limites de pista), Gasly e Antonio Giovinazzi. Seguiram-se Sainz, Pérez (a 0.8 do seu colega de equipa) Alonso, Leclerc e Vettel no top 10.

A diferença de ritmo entre a Red Bull e a Mercedes estará certamente a preocupar os engenheiros da Mercedes. A velocidade de ponta dos Red Bull é significativa, mas a performance no segundo setor é também muito boa, pelo que a Mercedes está neste momento a tentar minimizar os estragos. Gasly promete para mais logo e os Ferrari parecem estar bem colocados para lutar pelo top 5, com os Aston Martin a prometer a passagem para a Q3. Lando Norris é também um dos homens a ter em conta para o top 5 mas teve uma sessão com vários erros o que poderá afetar a sua confiança. Russell mostrou um ritmo interessante ficando a dúvida no ar se é hoje que o “Sr. Sábado” consegue a tão desejada passagem à Q3, o que olhando para as performances dos principais candidatos ao top 10 se afigura complicado… mas não impossível.