GP Áustria F1, Max Verstappen: “uma luta com diferenças muito curtas” | AutoSport

Max Verstappen tinha dado boas indicações no treino livre da manhã, mas a qualificação acabou por ser mais complicada do que se poderia pensar. Entre Verstappen e Carlos Sainz na terceira posição, a diferença foi de apenas 0.082s.

O piloto neerlandês da Red Bull realçou as dificuldades que o traçado austríaco apresenta, ainda para mais com duas interrupções na fase da qualificação que definia o polesitter.

“Foi uma longa espera e isso nunca é agradável quando estamos bem e queremos continuar. Também a temperatura da pista estava a cair, o vento mudou um pouco de direção, mas no final foi uma luta com diferenças muito curtas”, afirmou Verstappen em entrevista. “É uma pista muito desafiante para conseguir juntar uma boa volta, não tem muitas curvas, mas as que tem são complicadas e podemos cometer um erro em qualquer uma delas. Estou muito contente pela pole e espero amanhã e domingo conseguir os pontos”.

Para a corrida Sprint de amanhã, Verstappen espera não ter problemas na apertada curva 1 do Red Bull Ring e definir a partir daí a melhor estratégia para somar o máximo de pontos para o campeonato.

“Temos um bom carro mas normalmente a qualificação não é o nosso ponto forte, por isso só espero passar na curva 1 sem problemas e depois tudo pode acontecer, mas estou confiante com o carro que temos”, concluiu o piloto.