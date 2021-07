GP Áustria F1, Max Verstappen: “só precisamos de encontrar mais velocidade com os macios” | AutoSport

Uma bela troca de elogios! Lewis Hamilton disse, como demos conta antes, que espera os Red Bull mais rápidos no dia de amanhã. Agora foi Max Verstappen, que avisa que com os pneus macios, os Mercedes estão rápidos.

“Os Mercedes parecem muito rápidos com o pneu macio. Do nosso lado, as voltas com os pneus macios não foi perfeita, no entanto, senti-me bem no carro, e sinto tudo muito bem. Não há problemas, por isso só precisamos de ter a certeza de encontrar mais velocidade nos macios, porque penso que estamos em bom nível com os médios e também em ritmo de corrida, e isso é a coisa mais importante no final. Vai ser emocionante, a Mercedes ficou mais forte, veremos amanhã durante a qualificação. O mais importante é garantir que os compostos mais macios aguentem durante a corrida, isso será um desafio.”