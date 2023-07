GP Áustria F1, Max Verstappen: “não quero pensar já no campeonato, estou a desfrutar do corrida a corrida” | AutoSport

Nona corrida do ano, nona vitória da Red Bull, sétima vitória de Max Verstappen, quinto triunfo consecutivo, que começou em Miami, prosseguiu no Mónaco, Espanha, Canadá e agora Áustria. O neerlandês partiu na frente, andou sempre por lá e assim terminou, controlando sempre a corrida: “O mais importante para mim era arrancar bem na frente e depois fazer a nossa corrida, não fomos às boxes aquando do Virtual Safety Car, seguimos o nosso plano estratégico para a corrida, e correu tudo bem. Os pneus estavam bons, os nossos stints foram perfeitos, foi um bom dia, gostei muito” começou por dizer Max Verstappen que não teve dúvidas que a opção de ficar em pista com o VSC era a correta: “logo pouco depois do começo da corrida vi que era capaz de abrir uma margem, sabia que se precisasse voltava fazê-lo, e seguir o plano inicial foi o melhor para nós”, disse Verstappen que aumentou a sua liderança do campeonato: “não quero pensar já no campeonato, estou a desfrutar do corrida a corrida, estou a gostar do trabalho com a equipa todo o fim de semana fizeram um bom trabalho, este fim de semana muita coisa poderia correr mal com a sprint mas felizmente a maioria das coisas correram bem para o nosso lado estou muito feliz e já estou focado em Silverstone”, concluiu.