GP Áustria F1, Max Verstappen: “Não esperava que corresse tão bem.” | AutoSport

Max Verstappen fez uma corrida espetacular, dominando de forma clara e inequívoca toda a prova, sem nunca ter estado sob pressão de qualquer um dos seus adversários.

No final da corrida o piloto fez questão de elogiar o trabalho da equipa e agradecer o apoio dos fãs que encheram as bancadas do Red Bull Ring:

“Foi incrível. O carro esteve fantástico independentemente dos pneus, muito bom de pilotar. Estou espantado até, por ver como as coisas correram, pois não esperava que corresse assim tão bem. Foi um trabalho incrível por parte de toda a equipa e claro, quando começamos o fim de semana somos considerados favoritos, mas nunca é fácil fazer o que fizemos hoje. Excelente trabalho por parte de toda a equipa e estas duas semanas aqui na Áustria foram incríveis.”

“É uma loucura ver tantos fãs aqui e tantas camisolas laranjas e é uma grande motivação também e na especialmente na última volta havia muito laranja à volta da pista. Muito obrigado pelo apoio.”