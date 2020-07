GP Áustria F1, Max Verstappen: “Foi um bom dia e estou ansioso por voltar”

Max Verstappen terminou na terceira posição no TL1 e na oitava posição no TL2. Apesar disso, Verstappen explicou que o seu monolugar teve problemas no TL2.

À Sky Sports F1, Verstappen disse: “Penso que foi um bom dia. Os tempos não dizem muito pois parti a minha asa da frente na volta rápida. Mas, estamos confiantes”.

“Há sempre coisas a melhorar. Em geral, foi um bom dia e estou ansioso por voltar à pista amanhã”.