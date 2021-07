GP Áustria F1: Max Verstappen foi o mais rápido | AutoSport

Três jovens pilotos substituíram os pilotos atuais nos seus monolugares. Guanyu Zhou no lugar de Fernando Alonso, Callum Ilott ao volante do carro de Antonio Giovinazzi e Roy Nissany substituiu George Russell. Além disso, tivemos alguns pilotos com o protótipo de pneu da Pirelli montado nos seus carros, como Sergio Perez e Lewis Hamilton.

Max Verstappen terminou a sessão como o mais rápido, Charles Leclerc o segundo, com Carlos Sainz atrás,Valtteri Bottas e Yuki Tsunoda fecharam o top 5.

Charles Leclerc, Carlos Sainz e Lando Norris tiveram pequenas saídas de pista, já Yuki Tsunoda e Lance Stroll tiveram incursões maiores na gravilha e relva.

Max Verstappen foi o primeiro piloto a colocar um tempo digno de registo (1:05.558s), seguido de Sergio Perez, que tinha o protótipo de pneus montado no seu carro, era o segundo mais rápido. O mexicano foi ultrapassado na tabela de tempos pelos dois pilotos da Alpha Tauri, com Pierre Gasly a liderar a dupla.

Carlos Sainz conseguiu um tempo por volta que o colocou no meio do poderio Honda, sendo o 3º mais rápido a meio da sessão, assim como Lewis Hamilton, que após algumas voltas apagadas por ultrapassar os limites de pista, conseguiu o quarto melhor tempo à passagem pela meia hora de treino.

Após isso, Verstappen respondeu e colocou nova melhor volta, 1:05.143s e um conjunto de pilotos conseguiu também melhorar os seus tempos, retirando o grupo da Honda do cimo da tabela de tempos.

Sainz subía a segundo, Tsunoda era 3º, Kimi Raikkonen era o 4º e Gasly fechava os cinco primeiros.

Nikita Mazepin continua a fazer amigos, com queixas de Raikkonen na primeira parte da sessão e depois com Lewis Hamilton a passar muito perto da frente do Haas na curva 3. O britânico vinha numa volta rápida que teve de abortar.

Duas vezes que Lance Stroll saiu de pista, as duas vezes com alguma sorte por não bater nas proteções da pista.

Da primeira vez, com o protótipo de pneu da Pirelli montado, foi um pouco à gravilha e perdeu a traseira; na segunda vez, com pneus macios, perdeu a traseira na curva 10 e ficou muito, muito perto dos rails.

Até ao fim da sessão, Leclerc também conseguiu subir na tabela de tempos, subindo ao segundo posto, ficando à frente do seu colega de equipa e Valtteri Bottas, pela primeira vez chegava ao top 5, conseguindo subir ao 4º posto da tabela.