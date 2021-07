GP Áustria F1, Max Verstappen: “Estou concentrado no resto da temporada” | AutoSport

Max Verstappen afirmou na conferência de imprensa após a corrida do GP da Áustria, que o seu monolugar ainda estava melhor que no fim de semana passado. As lições tiradas do GP da Estíria, serviram agora para estender o seu domínio, que passou pela vitória final, volta mais rápida, pole position e liderança na corrida da primeira à última volta. O neerlandês estreou-se com um Grand Slam, que também premiou a Red Bull que o conseguiu pela primeira vez na era híbrida.

“Penso que em ambos os conjuntos de pneus tivemos um bom ritmo e conseguimos gerir o ritmo ao longo de toda a prova, pelo que estamos muito satisfeitos com isso. Além disso, o carro, mais uma vez, estava melhor em relação ao fim de semana passado”, confirmou Verstappen aos meios de comunicação sociais presentes.

Ainda assim, a pressão sobre Verstappen aumentou quando o período do Safety Car terminou e os adversários poderiam ter criado algumas dificuldades: “Eu sabia que o Lando também tinha velocidade, por isso tinha de me certificar de que tinha um bom reinício. Acho que estava tudo bem. Claro que também tive de defender um pouco do Checo para que a minha curva 1 se tornasse um pouco mais fácil”.

E mesmo no meio da uma liderança “tranquila”, a equipa encontrou um rasgo num pneu depois de terem sido trocados na segunda paragem do piloto. “Sim, não tinha a certeza se me iam mandar parar para tentar a volta mais rápida, por isso fiquei bastante feliz quando me chamaram e sim, claro, descobriram o corte, mas honestamente enquanto conduzia não fazia ideia, não sentia nada. Mas é melhor estar a salvo e depois poder ir para a volta mais rápida, por isso foi perfeito”.

Max Verstappen foi também muito apoiado fora da pista. Como já é hábito, a falange de apoio do piloto aproveitou a oportunidade de poderem dirigir-se a Spielberg e fizeram uma festa bonita nas bancadas, pintadas de laranja. “Foi muito agradável ver todos aqueles fãs durante as voltas. Ver aquela multidão, definitivamente sentimos falta daquela atmosfera à volta da pista, com tanta gente.”

Depois de 3 semanas seguidas de competição, a F1 pára, mas o regresso já está marcado para Silverstone, onde também se espera casa cheia nas bancadas. No entanto, o apoio será a Lewis Hamilton. Max Verstappen, diz-se concentrado e espera continuar a ser tão competitivo como até agora.

“Estou concentrado no resto da temporada. Ainda é muito longa e ainda há muitos pontos que é preciso marcar. Temos de ter a certeza de que em todos os fins de semana estamos fortes e utilizamos todo o potencial do carro. Tivemos um bom carro na Áustria, especialmente, penso que foi muito dominante, mas temos de nos certificar de que em Silverstone também estamos e é isso que vamos analisar agora para nos certificarmos de que somos muito competitivos lá.”