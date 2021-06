GP Áustria F1, Max Verstappen: “espero que todos estejam mais próximos este fim de semana” | AutoSport

A vitória de Max Verstappen na corrida no GP da Estíria marcou a primeira vez desde 1991, que a Honda ganhou quatro corridas consecutivas (EUA, Brasil, San Marino, Mónaco) e foi a primeira vez que a Red Bull Racing venceu quatro vezes consecutivas na era híbrida.

Se Verstappen subir ao pódio este fim de semana, será o seu 50º pódio e se ganhar, será a sua 15ª vitória, com o pormenor que todas as corridas que o neerlandês terminou este ano, subiu ao pódio. A vitória do GP da Estíria foi a primeira vez que o piloto venceu desde a pole em corridas consecutivas.

Mesmo assim, o piloto avisa que não serão favas contadas e a concorrência vai aprender com erros.

“Ganhar a corrida em casa no fim de semana passado foi todo um esforço da equipa e podemos estar muito satisfeitos com isso, mas não podemos esperar facilmente o mesmo resultado neste fim de semana. As pessoas vão aprender com o que não fizeram tão bem na semana passada e também temos compostos de pneus mais macios que também podem mexer com as coisas. Tivemos uma corrida muito positiva, mas há sempre coisas que podemos melhorar e, naturalmente, espero que todos estejam mais próximos este fim de semana, uma vez que isto é o que normalmente acontece em corridas consecutivas na mesma pista”.