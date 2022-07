GP Áustria F1, Max Verstappen: “bom ritmo no início, depois disso foi mais difícil” | AutoSport

Max Verstappen somou mais 8 pontos para o classificação do campeonato de pilotos depois de ter vencido a corrida Sprint do GP da Áustria. Verstappen tornou-se hoje no piloto com mais vitórias nas Sprint e no entanto o piloto admitiu que após o início da corrida o ritmo entre os primeiros classificados foi muito semelhante.

“Foi uma corrida decente. Tivemos um bom ritmo no início da corrida, depois disso foi mais difícil e o ritmo foi equiparado [com os dois Ferrari]. Foi bom, foi como devia ser uma corrida Sprint. Sempre a fundo”, disse Verstappen no final da Sprint.

Para a corrida de amanhã, o piloto neerlandês espera mais dificuldades, visto que o andamento dos seus adversários mais diretos está muito próximo ao do Red Bull. “Foram as duas primeiras voltas. Consegui ganhar vantagem, mas depois disso o ritmo foi muito semelhante. Amanhã espero uma corrida interessante e com nova batalha, porque vai ser mais longa e pode ser complicada em termos de pneus”.