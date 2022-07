GP Áustria F1: Max Verstappen bate os Ferrari e conquista a pole position | AutoSport

Max Verstappen conquistou a pole position no Red Bull Ring, batendo por 0.029s o piloto da Ferrari Charles Leclerc e estará na primeira posição da grelha para o arranque da corrida Sprint de amanhã. As diferenças entre os 3 mais rápidos da sessão de qualificação foram tão curtas, que Verstappen e Carlos Sainz, o terceiro qualificado, ficaram separados por 0.082s.

Sergio Pérez ficou mais longe do seu companheiro de equipa (+0.420s) e dos dois pilotos Ferrari, e não fossem os dois acidentes dos pilotos da Mercedes o quarto lugar da grelha para a corrida de Sprint de amanhã, poderia ter estado em risco. Seguiram-se George Russell, mesmo tendo batido antes da última tentativa para os restantes pilotos, ninguém conseguiu bater o tempo do britânico, Esteban Ocon, Kevin Magnussen e Mick Schumacher, e só depois Fernando Alonso. Lewis Hamilton vai arrancar do décimo posto da grelha de partida para a Sprint.

Charles Leclerc, Max Verstappen, Lewis Hamilton, Carlos Sainz, George Russell, Sergio Pérez, Kevin Magnussen, Esteban Ocon, Fernando Alonso e Mick Schumacher disputaram a pole position para a corrida Sprint de amanhã na Áustria.

A Q3 ficou marcada pelas duas interrupções causadas pelos despistes dos dois pilotos da Mercedes, incidentes separados por poucos minutos. Primeiro foi Lewis Hamilton na curva 7 e após o recomeço, George Russell ia a terminar a sua volta rápida quando perdeu o controlo da traseira do W13 e bater na última curva.

O piloto saiu pelos seus próprios meios do monolugar, numa altura em que os Mercedes até mostravam um andamento bom nas duas fases anteriores da qualificação e Hamilton tinha registado o oitavo tempo desta última fase de qualificação.

A Q3 começou com a informação que Pérez estava sob investigação por exceder limites de pista na curva 8 na fase anterior da qualificação.

No final das primeiras tentativas era Max Verstappen que liderava a tabela de tempos com o tempo 1:05.092s, sendo seguido por Charles Leclerc, Carlos Sainz e Sergio Pérez. George Russell fechava o top 5.

Depois do recomeço da sessão do período de bandeiras vermelhas causado pelo acidente de Lewis Hamilton, também George Russell perdeu o controlo da traseira do seu Mercedes W13 na última curva, batendo também nas proteções do traçado austríaco. Russell tinha registado o quinto melhor tempo. Alguns pilotos ainda não tinham sequer saído do pitlane aquando do acidente, com a sessão parada com 2.31s restantes.

Após o segundo recomeço, Sergio Pérez não conseguiu melhorar o seu tempo, enquanto Verstappen batia sozinho os dois Ferrari. O tempo de Russell acabaria por não ser batido e por isso o britânico da Mercedes vai sair do quinto posto da grelha.