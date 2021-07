GP Áustria F1: Pole para Verstappen, Lando, bem vindo à 1ª linha da grelha… | AutoSport

Na casa da Red Bull, completamente repleta de fãs de Verstappen nas bancadas, Max Verstappen conseguiu a pole position para a corrida do GP da Áustria com o tempo de 1:03.720s, batendo por 0.048s Lando Norris que ficou com o 2º lugar da grelha.

Sergio Perez foi o 3º mais rápido, Lewis Hamilton apenas o quarto e Valtteri Bottas 5º.

Na primeira tentativa, Verstappen completou a volta em 1:03.720, com Lando Norris a ficar a 0.048s do neerlandês. Lewis Hamilton foi terceiro (+0.294), Valtteri Bottas quarto e Sergio Perez surgia apenas no quinto lugar. Apenas os dois mais rápidos nesta altura, conseguiram entrar no segundo 03.

Na segunda volta da Q3, Verstappen não conseguiu melhorar o seu tempo, com dois primeiros setores piores que na primeira tentativa, enquanto Lando Norris melhorou nesses setores e o seu tempo final, ficando a apenas 0.048s da pole. Uma primeira linha da grelha jovem.

Sergio Perez melhorou também o seu tempo e subiu ao terceiro posto da qualificação, com Lewis Hamilton e Valtteri Bottas a fecharem o top 5.

Pierre Gasly, Yuki Tsunoda, Sebastian Vettel (que deve ser penalizado por causa do impedimento na Q2 a Alonso), George Russell e Lance Stroll fecharam os dez primeiros.

Fantásticas prestações de Norris e Russell, para além da prestação de Verstappen, que se mostrou dominador até agora.

Q2: Russell à frente dos dois Ferrari

Sergio Perez foi o primeiro piloto a sair para a pista e a registar tempo na sessão, já que teve de abortar a sua última tentativa na Q1. Com pneus médios, o mexicano marcou a volta em 1:04.554s.

Com todos os pilotos em pista pouco depois de Perez retornar à box, os tempos começaram a baixar. Lewis Hamilton melhorou o tempo do mexicano, mas logo atrás Max Verstappen retirou o britânico do topo da tabela de tempos. Lando Norris voltou a brilhar, marcando o segundo melhor tempo por esta altura e Sergio Perez melhorou o seu anterior tempo e passou para o terceiro mais rápido da sessão, antes de todos sairem para a última tentativa. George Russell, era 9º, à frente de Yuki Tsunoda, Carlos Sainz, Charles Leclerc, Fernando Alonso, Daniel Ricciardo e Antonio Giovinazzi.

Na última volta disponível, Fernando Alonso, que estava em risco de não passar à Q3, apanhou Sebastian Vettel na trajetória na última curva e perdeu tempo, ficando nos últimos 5 da Q2. Verstappen melhorou o tempo e entrou no segundo 03, com 1:03.927s.

George Russell com pneus médios, melhorou o seu tempo e passou para a Q3, deixando para trás, Carlos Sainz, Charles Leclerc, Daniel Ricciardo, Fernando Alonso e Antonio Giovinazzi, que foram eliminados.

Q1: Esteban Ocon eliminado, Alonso 3º mais rápido

Com a exceção de Nikita Mazepin e Mick Schumacher, todos os pilotos esperaram até aos últimos 14 minutos da Q1, para saírem das suas garagens. O facto de ser uma pista curta e de existir uma norma para a qualificação, em que era proibido o abrandar dos carros entre as curvas 9 e 10, fizeram com que os pilotos saissem mais tarde.

Max Verstappen foi o primeiro piloto a colocar um tempo digno de registo, com 1:04.249s, seguido de Lewis Hamilton e Valtteri Bottas. Pierre Gasly viu a sua primeira tentativa de colocar um registo, ser apagado por ultrapassar os limites de pista.

Lando Norris e Fernando Alonso surpreenderam, quando se colocaram nos 3 mais rápidos a pouco mais de 5 minutos para o fim da Q1.

Kimi Raikkonen, Esteban Ocon, Nicholas Latifi, Mick Schumacher e Nikita Mazepin foram eliminados. Daniel Ricciardo viu a sua última volta rápida apagada, conseguindo a passagem à Q2 no último lugar disponível, George Russell de novo, passou à Q2.