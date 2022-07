GP Áustria F1: Mais lutas emocionantes? | AutoSport

Depois do que vimos em Silverstone, se calhar, nós, adeptos de Fórmula 1, estamos a ficar ‘mal habituados’, e agora queremos mais do mesmo, sempre. Houve muitos momentos memoráveis do Grande Prémio da Grã Bretanha, mas claramente o que vai ser falado mais tempo e ficar na memória é a batalha entre Leclerc, Perez e Hamilton, na fase final da corrida.

Silverstone é uma pista com múltiplas curvas de alta velocidade e mudanças de direção que exigem bons níveis de ‘downforce’ – e já vimos no passado que uma vez que um piloto se aproxima de outro, pode ter dificuldade em fazer a ultrapassagem quando os monolugares são equitativos em termos de desempenho.

Não foi certamente esse o caso no fim-de-semana passado, quando a nova era dos F1 foi vista no seu melhor, com os pilotos a ser capazes de lutar por várias curvas e de se continuarem a ultrapassar uns dos outros, poucos momentos depois deles próprios terem sido passados…

A Áustria já viu casos semelhantes no passado, mesmo com a geração mais antiga de monolugares, por exemplo na Curva 3, que pode ser ‘respondida’ na Curva 4, mas há sempre uma forte dependência do DRS para manter os carros por perto. Os sinais de Silverstone são de que os pilotos devem poder manter-se juntos uns dos outros no setor intermédio e final, e algumas batalhas mais prolongadas podem muito bem estar na mira…