GP Áustria F1: Luta a aquecer entre a McLaren e a Alpine | AutoSport

Continua muito interessante a luta pelo quarto lugar do Mundial de Construtores entre a McLaren e a Alpine, equipa que desde o Mónaco tem vindo a recuperar pontos ao ‘team’ de Woking, numa luta em que Imola fez toda a diferença em termos de campeonato.

Antes da última corrida, destacamos a batalha cada vez mais equilibrada pelo quarto lugar no campeonato de construtores entre McLaren e Alpine, e que só se aproximou mais à medida que Fernando Alonso bateu Lando Norris em Silverstone, uma vez que os seus companheiros de equipa não conseguiram marcar pontos.

Lando Norris manteve essa posição até ao Safety Car, e a correta estratégia da Alpine na ida à box permitiu a Alonso passar o jovem britânico, o que significa que a distância entre as duas equipas encurtou para seis pontos.

Mas a McLaren tem boas recordações do Red Bull Ring, tendo ido ao pódio com Lando Norris em 2020 e novamente em 2021, e a equipa principal Andreas Seidl está confiante que o carro atual também será adequado ao circuito austríaco. Quando questionado pelo Luís Vasconcelos (Sport TV) a que se deve esta boa ligação ao Red Bull Ring, Lando Norris foi explícito: “curvas de alta velocidade e grandes ‘bolas’…”.

Em teoria a McLaren é favorita nesta luta particular com a Alpine, mas esta também acredita que terá um bom carro este fim-de-semana. Se ambos estiverem corretas, então poderá haver outra grande luta entre as duas equipas, que também poderão estar um pouco mais perto da frente do que o habitual.