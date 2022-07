GP Áustria F1: Limites de pista podem influenciar classificação | AutoSport

É sempre um dos maiores temas no Red Bull Ring, os limites de pista. Como assistimos nas corridas da Fórmula 2 e 3, os excessos dos pilotos durante as corridas podem pesar na classificação final. Na derradeira corrida da F2, o experiente piloto espanhol Roberto Merhi perdeu o segundo lugar conquistado em pista devido a uma penalização de 5 segundos imposta por exceder os limites de pista. Este exemplo deve servir de alerta para os pilotos da Fórmula 1 que daqui a pouco vão entrar em pista para a corrida de 71 voltas ao traçado austriaco.

Os 20 pilotos não terão apenas que se preocupar por exceder os limites de pista, já que em Spielberg as lutas roda-a-roda costumam acontecer nas curvas 3 e 4, principalmente. Com o passar da corrida e o desgaste dos pneus, é normal não haver espaço para dois carros, sendo um deles “empurrado” para fora de pista, levando a penalizações.

Este é um pormenor deste traçado, que pode influenciar a classificação no final da corrida.