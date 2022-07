GP Áustria F1: “li coisas chocantes”; “pessoas devem sentir-se seguras e incluídas”… | AutoSport

Este fim de semana do Red Bull Ring ficou marcado pelos relatos de adeptos que abusaram de outros, abusos verbais e esse tipo de coisas. Os pilotos aproveitaram as oportunidades que tiveram para condenar, mas este é um problema que está a crescer na Fórmula 1: “claro que não é bom. Estas coisas não deveriam acontecer. Eu li algumas coisas chocantes, é claro que não está bem. E nem sequer devia precisar de dizer isto.

Penso que deveria ser do entendimento geral de que estas coisas não deveriam acontecer.

Um ser humano normal, penso eu, deveria pensar assim e comportar-se dessa forma”, começou por dizer Max Verstappen, que foi corroborado pelos seus colegas: “é horrível assistir a isso. Vi a declaração da Fórmula 1 mesmo antes da corrida e só espero que a Fórmula 1 possa fazer algo. Não sei como pode ser abordada a questão, mas obviamente é inaceitável e se podemos fazer algo, devemos e precisamos de fazer algo”, disse Charles Leclerc. Por fim, Lewis Hamilton: “quando li apanhei um pequeno choque e fiquei triste por saber que as pessoas chegam ao fim-de-semana para se divertirem, para celebrarem, para desfrutarem do seu tempo livre e para desfrutar de uma grande experiência. No Reino Unido temos sempre uma vasta gama de fãs, aqui há muito mais exército laranja, e por isso, quando fazemos a volta do desfile, temos de olhar bastante para ver os bonés de néon, eles destacam-se um pouco melhor mas, claro, não há aqui tantos como os laranja, mas só de reparar que alguém sentado numa multidão a apoiar pode estar a ser abusado é uma loucura, pensar que ainda estamos a experimentar esse tipo de coisas em 2022.

Portanto, temos de continuar a fazer mais. Só saliento que continua a ser um problema em todo o lado.

E resume-se à educação, e, claro, à ignorância. Portanto, temos todos de trabalhar em conjunto, com as nossas plataformas, para espalhar essa palavra positiva, com todas as nossas plataformas, a todas as pessoas que estão a assistir, porque as pessoas devem vir aqui, devem sentir-se seguras, devem sentir-se incluídas.

E devem ser capazes de seguir quem quer que seja que queiram seguir. Não importa quem, e não deve importar, o seu sexo, a sua sexualidade, ou a cor da sua pele, devem vir apenas para se divertir muito…”, disse Lewis Hamilton.