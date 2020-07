GP Áustria F1, Lewis Hamilton: “Vamos pegar neste resultado e melhorar amanhã”

Lewis Hamilton ficou na frente do pelotão tanto no Treino Livre 1 como no Treino Livre 2. No fim, o campeão mundial sentia-se contente.

“A pista estava com pouca aderência, mas foi melhorando. Estivemos muito bem, mas não se tira conclusões dos treinos. Nunca se sabe potências e combustíveis. Vamos pegar neste resultado e melhorar amanhã”