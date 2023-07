GP Áustria F1, Lewis Hamilton: “não estava à espera sermos tão lentos” | AutoSport

Lewis Hamilton mostrou-se surpreendido com a fraca performance do seu Mercedes W14, depois de mais um fim de semana muito complicado no Red Bull Ring, com a equipa de Brackley a ter o pior resultado de conjunto do ano, sétimo e oitavo lugares. Depois de ter arrancado em quinto, Lewis Hamilton caiu dois lugares, terminando em sétimo na frente do seu colega de equipa, depois de ter perdido posições para Lando Norris (McLaren), e Fernando Alonso (Aston Martin). Depois da equipa ter demonstrado uma melhoria promissora nas últimas corridas, devido a um upgrade introduzido no Mónaco, desta feita as coisas voltaram a piorar, pois a Mercedes debateu-se com problemas na afinação escolhida num carro que só parece ser rápido em determinadas circunstâncias com a equipa ‘às aranhas’ quanto à razão de não terem tido performance fim de semana: “A McLaren e o Lando fizeram um excelente trabalho, a McLaren foi super rápida, não estava à espera sermos tão lentos como fomos. Esta pista apenas evidenciou algumas áreas em que temos de trabalhar”, disse.