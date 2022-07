GP Áustria F1, Lewis Hamilton: “Não esperávamos este resultado” | AutoSport

Lewis Hamilton conquistou o seu terceiro pódio consecutivo. Desta vez, ao contrário do que aconteceu em Silverstone, terminou mais longe do vencedor e do segundo classificado e ainda beneficiou do abandono de Carlos Sainz. Mas tem sido esta a aposta da Mercedes, terminar as corridas e estar numa posição em que podem “colher frutos”, como aconteceu hoje, depois da equipa ter estado a trabalhar no carro de Hamilton quase até ao arranque da corrida.

“Não esperávamos este resultado. Ontem foi um dia difícil, foi até um fim de semana complicado. Estou muito grato, enquanto equipa, por termos lutado e conquistado bons pontos”, começou por dizer o piloto britânico da Mercedes após a corrida.

Hamilton quis deixar o seu agradecimento aos membros da equipa que trabalharam no seu carro depois do acidente sofrido durante a Q3 na sexta-feira, lembrando ainda que a equipa conseguiu encontrar algumas melhorias no carro durante o fim de semana. “Quero agradecer ao pessoal na garagem que trabalhou muito para reconstruir o carro. Tinha um carro novo no sábado de manhã. Obrigado a todos pelo trabalho. Conseguimos melhorar este fim de semana e temos de crescer a partir daqui”, concluiu Hamilton.