GP Áustria F1: Lewis Hamilton levava “mais 10km/h para a sete e não fez a curva” | AutoSport

Lewis Hamilton foi o primeiro piloto da Mercedes a perder o controlo do W13 e a bater durante a discussão da pole position na última fase de qualificação. O piloto britânico terá acelerado entre a curva 6 e a curva 7 do Red Bull Ring, onde se deu o acidente, e isso explica a perda do controlo do carro, explicou Toto Wolff.

“O carro ainda é complicado de conduzir e agora que podemos realmente lutar pelas posições da frente, estou realmente feliz por ver que eles atacam”, disse Wolff. “Lewis, na curva anterior, levava mais 10 km/h e fez a curva seis. Depois aumentou mais 10 km/h para sete e não fez a curva”.

No caso do acidente de George Russell também se deveu ao piloto ter atacado mais nas últimas curvas do traçado austríaco, mas para o responsável da equipa o mais importante é que o carro está mais rápido.

“Quer houvesse vento ou quaisquer outras condições, penso que, resumidamente, é que o carro é ainda complicado de pilotar, mas agora é mais rápido e para mim está tudo bem”.