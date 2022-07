GP Áustria F1, Lewis Hamilton: “Estou muito dececionado comigo mesmo” | AutoSport

Lewis Hamilton despistou-se na Q3, aquando da sua primeira tentativa de realizar uma volta rápida depois de ter ‘abortado’ duas inicialmente, mas cometeu um erro e saiu de pista na curva sete, terminando a qualificação apenas no 10º lugar: “Foi um grande impacto, mas estou bem. Estou muito dececionado comigo mesmo. Peço imensas desculpas à equipa, pois trabalharam muito para preparar este carro. Nunca gosto do danificar. A verdade é que estávamos na luta pelo top-3 e não sei bem o que aconteceu, simplesmente perdi a traseira do carro na curva sete e saí…”, disse.