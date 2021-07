GP Áustria F1, Lewis Hamilton: “Estamos a milhas deles” | AutoSport

Lewis Hamilton teve hoje a hipótese de terminar no pódio, mas quer tenha sido por causa dos danos sofridos no Mercedes ou por ter estado muito tempo atrás de Lando Norris, apenas terminou em quarto lugar. Nem a volta mais rápida conseguiu, caindo juntamente com a vitória, para o seu maior rival depois de Nico Rosberg.

Hamilton, à semelhança do que fez na semana passada, lembra que a equipa precisa de trazer atualizações para o carro e melhorar o seu desempenho, caso contrário, este resultado irá verificar-se mais vezes.

“Estamos a milhas deles. Por isso, temos muito trabalho a fazer. Precisamos de todas as mãos a trabalhar, que eu sei que já estão. Trouxeram muitas atualizações, claramente, nestas últimas corridas e nós não trouxemos nenhuma. Portanto, temos de trazer algumas, encontrar o máximo de desempenho possível – caso contrário, este será o resultado mais frequente”.

Hamilton é peremptório e afirma que seria difícil bater Verstappen, mas que foi frustrante não manter o segundo lugar.

“Eu já disse antes da corrida, seria muito difícil vencer o Max, claro. Mas é obviamente frustrante perder tanto downforce na traseira do carro e não ser capaz de manter o segundo lugar. Muitos pontos perdidos hoje. Eu teria ficado em segundo lugar. Estava em segundo quando, de repente, se partiu, obviamente. Teria sido um segundo lugar fácil, mas não fui capaz de apanhar aqueles tipos à frente. Não passei mais por cima do corretor mais do que qualquer outra pessoa, por isso não faço ideia onde poderia ter acontecido. Mas há muitos danos.”