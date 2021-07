GP Áustria F1, Lewis Hamilton: “Acho que vai ser uma vitória fácil para o Max Verstappen” | AutoSport

O quarto lugar de Lewis Hamilton, a 0.294 seg. de Max Verstappen é sintomático. A Mercedes está abaixo da Red Bull nesta fase e tudo aponta para uma vitória da Red Bull amanhã, como admitiu o #44.

Hamilton afirmou que fez tudo o que podia, mas que a Mercedes não teve ritmo suficiente para ser melhor hoje. O heptacampeão elogiou o trabalho da McLaren e de Lando Norris e deu o seu prognóstico para amanhã:

“É um desafio ainda maior do que foi na semana passada, e [nós] continuamos a não ter ritmo”, disse Hamilton. “Tentei tudo para tirar mais do carro. É apenas o ritmo que temos, é onde nos encontramos, neste momento. Portanto, temos realmente de encontrar desempenho nas próximas corridas. Não sei se a McLaren trouxe uma atualização, mas hoje foram mega rápidos, com um excelente trabalho do Lando. Só temos de tentar melhorar”.

“Em termos de ritmo puro, está definitivamente fora de questão [vencer]. Eles têm dois carros que começam na frente e têm três décimos de vantagem por volta, penso que melhoraram novamente o seu carro este fim-de-semana. Eu diria que será uma vitória fácil para Max. Penso que para nós, é tentar ver se conseguimos chegar à frente pelo menos do Pérez, e tentar limitar os danos este fim-de-semana”.