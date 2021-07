GP Áustria F1: Lando Norris votado “driver of the day” | AutoSport

A boa prestação de Lando Norris, que largou do segundo lugar e terminou no pódio, mesmo com uma penalização de 5 segundos, fez com que a maioria dos fãs que votaram no “Driver of the Day”, escolhessem o britânico da McLaren.

Nas primeiras voltas, Norris deu luta a Sergio Perez e Lewis Hamilton. Por causa do incidente com o mexicano da Red Bull, o piloto da Mclaren serviu uma penalização de 5 segundos na sua paragem nas boxes. Quanto a Hamilton, perdeu 20 voltas para ultrapassar Norris. O jovem da McLaren respondeu na última parte da corrida, ao ultrapassar Hamilton para chegar ao 3º posto final.