GP Áustria F1, Lando Norris: “Aguentar tão bem os Mercedes foi surpreendente” | AutoSport

Lando Norris esteve novamente em destaque na corrida da Áustria. No palco onde conquistou o seu primeiro pódio, terá feito aquela que é provavelmente a sua melhor exibição até agora na F1, uma expressão que se tem repetido nas últimas corridas o que mostra o nível da época de Norris.

Depois de uma qualificação soberba onde falhou a pole por apenas 0.04 segundos, Norris mostrou que não só é rápido aos sábados, mas também nos domingos, Conseguiu igualar o andamento dos Mercedes, passou Lewis Hamilton que elogiou publicamente o talento do #4 e pressionou Valtteri Bottas até ao fim. Mais uma grande corrida de Norris, que não conseguiu dizer se este era o pódio mais especial até agora:

“Todos são igualmente especiais, porque todos eles significaram algo diferente e foram alcançados de uma forma diferente. Obviamente, o número um é o número um e esse é provavelmente o mais especial que vou ter. Mas depois temos o Mónaco, temos Imola, e este foi o primeiro em que estivemos lá por causa do nosso ritmo, por mérito e lutámos até ao fim. Foi muito divertido. Todos eles estão a um nível semelhante. Estou apenas um pouco desapontado. Podia ter sido segundo e não apenas terceiro – por isso talvez este seja o pior.”

A McLaren não sabia bem o que esperar desta corrida, apesar de saber que tinham dado um passo positivo em relação à semana anterior:

“Não sabíamos o que esperar, mais porque o nosso ritmo de corrida na sexta-feira não foi muito mau. Já era melhor do que no fim-de-semana passado. Mas também, a temperatura da pista e a temperatura ambiente estavam a ajudar-nos muito, por isso penso que demos um passo em frente em relação ao fim-de-semana passado e eu fui quarto na qualificação, a dois décimos e meio da pole e agora ficámos em segundo e meio décimo da pole, por isso demos um passo em frente e penso que o carro estava melhor e mais agradável de pilotar, tanto na qualificação como na corrida. As condições também ajudaram e a nossa abordagem à estratégia foi um pouco diferente este fim-de-semana em comparação com a última, depois de termos feito os nossos trabalhos de casa e aprendido com algumas coisas para tentar melhorar.”

O segundo lugar esteve à vista, mas o incidente com Sergio Pérez complicou a vida do britânico para conseguir esse objetivo. Norris deu a sua versão dos factos:

“Do meu ponto de vista, penso que se quisermos comparar, é o mesmo que Max e Lewis em Imola. Foi-lhe aplicada uma penalização por isso? Não. É a mesma coisa. É a primeira volta, ou é um reinício, e penso que Sergio…. talvez ele não saiba que há gravilha na saída daquela curva onde é fácil ir largo e foi exatamente o que aconteceu. Vemos isso na Fórmula 2 ou na Fórmula 3 ou qualquer categoria, as pessoas que tentam passar pelo exterior e não se comprometem com a manobra, acabam na gravilha. Por isso, ele correu o risco, e não eu. Ele não se comprometeu a ultrapassar como deveria ter feito e foi para a gravilha, por isso não sinto que tenha sido um erro meu, mas não atribuo as penalizações.”

O incidente valeu dois pontos na licença de Norris que ficará com oito pontos, sendo que se chegar aos 12 pontos será banido por uma corrida. Norris não concorda com a atribuição e considera que nunca colocou em risco ninguém:

“Na minha opinião, deveriam ser atribuídos quando alguém fez algo perigoso e colocou alguém em perigo e fez algo que não deveria ter feito mas deveria haver bom senso. Como a minha abordagem do incidente em Baku com a bandeira vermelha em que não entrei na box quando deveria ter feito. Não pus ninguém em perigo, de facto foi o oposto e fiz tudo em segurança, porque deveria levar pontos de penalização por isso? Por que razão deveria eu merecer hoje pontos de penalização por alguém que vai para a gravilha? Sim, nada do que fiz é perigoso e não me sinto como se merecesse uma penalização. Se ultrapassar com uma bandeira amarela e fizer outra coisa que ponha as pessoas em perigo, então compreendo os pontos de penalização, mas para pequenas coisas como esta, é estúpido na minha opinião. Não é o que a Fórmula 1 deveria ser.”

“Não quero queixar-me, porque a manchete provavelmente será Lando a dizer algo sobre os comissários. Penso que há casos suficientes de pessoas fizeram manobras como hoje e se safaram. Não penso que tudo o que os comissários fazem esteja errado, há muitas regras boas em vigor e muitas coisas que se deveriam manter, mas deveriam usar um pouco de bom senso de vez em quando e rever esses incidentes e talvez não nos dar de imediato a penalização na corrida, para pelo menos terem a oportunidade de falar comigo como piloto ou com o Sergio”.

O elogio de Lewis Hamilton a Lando Norris foi referido e Lando Norris ficou feliz com o reparo, mas mais feliz por ter tido a oportunidade de lutar contra os melhores:

“Não sei o que dizer. Não foi fácil no primeiro stint e penso que ambos os Mercedes foram mais rápidos do que eu nessa fase, o que não é uma surpresa mas aguentá-los tão bem como nós o fizemos foi um pouco surpreendente. Foi a primeira vez que corri contra ele e pude aprender como ele pilota, bem como o Valtteri e como eles abordam as coisas. Por muito que eu aprecie as palavras amáveis, não é que ele tenha corrido de forma perfeita. Houve alturas em que ele foi largo na Curva 1 ou cometeu um erro na Curva 3. Eles não são intocáveis e podemos correr contra eles quando temos uma oportunidade, quando estamos perto. Foi fixe, é uma boa sensação correr não só contra o Lewis mas também contra o Valtteri o Max e o Sergio, estar naquele grupo e dizer que estamos a lutar por um pódio, porque o nosso ritmo é bom, foi uma sensação muito boa.”