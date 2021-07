GP Áustria F1, Lance Stroll: “começar com macios não foi o ideal” | AutoSport

Lance Stroll foi um dos pilotos penalizados durante a corrida do GP da Áustria, no entanto para além da sanção imposta pelos comissários por ter excedido o limite de velocidade no pit lane, o piloto da Aston Martin não conseguiu um bom desempenho com os pneus macios com que iniciou a prova. Algo que, como já demos conta antes, aconteceu a outros pilotos com o mesmo pneu na partida da prova.

“Não era a corrida que esperávamos hoje. Penso que é claro, com uma visão a posteriori, que começar com macios não foi o ideal, embora tenhamos conseguido manter-nos na luta por pontos durante a primeira fase da corrida. Quando fizemos a nossa primeira paragem para trocar por pneus duros, saímos no meio do tráfego. Com carros em diferentes estratégias e pneus, isso significou que perdemos tempo e não aproveitamos a janela óptima do pneu no início do segundo stint, o que teve impacto na nossa corrida. É um final decepcionante para estas três corridas consecutivas, mas estou entusiasmado por ir para a nossa corrida de casa em Silverstone, dentro de algumas semanas. É um circuito muito diferente e também temos um novo formato de fim de semana, por isso é uma folha limpa e uma oportunidade de recuperar”.