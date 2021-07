GP Áustria F1: Kimi Raikkonen penalizado, Russell sem sanção | AutoSport

Kimi Raikkonen foi penalizado pelo acidente que o atirou, juntamente com Sebastian Vettel, para fora de pista na última volta do GP da Áustria.

O piloto da Alfa Romeo foi penalizado com um drive through, mas como a sanção só surgiu, naturalmente, depois da corrida terminar, foram adicionados 20 segundos ao tempo de Raikkonen. Para além disso, dois pontos de penalização para o piloto.

George Russell, que tinha sido chamado pelos comissários, por guinar o carro durante a travagem, não recebe nenhuma penalização. Os comissários, depois da explicação do piloto e da visualização do vídeo onboard, assim como a análise aos dados recolhidos, aceitaram a manobra do piloto, já que não foi considerada nem perigosa nem errática.