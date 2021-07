GP Áustria F1: Kimi Raikkonen e Esteban Ocon eliminados na Q1 | AutoSport

Kimi Raikkonen e Esteban Ocon ficaram de fora da qualificação no final da Q1. Daniel Ricciardo esteve perto de ficar de fora também, com uma volta anulada por exceder os limites de pista, mas conseguiu a passagem à Q2.

Os monolugares da Haas saíram em primeiro para a pista com Nikita Mazepin na frente. O resto dos carros foram para a pista depois dos Haas terem concluído a primeira volta (com vantagem para Mick Schumacher, quase um segundo mais rápido).

Max Verstappen colocou na tabela a primeira referência com o tempo de 1:04:249, seguido de Lewis Hamilton a 0.257 seg. do Red Bull. Valtteri Bottas não ficou muito longe do seu colega de equipa, seguido de Carlos Sainz e Lando Norris no top 5 depois das primeiras voltas lançadas para a maioria dos pilotos, faltando apenas os Alpine e os Williams. George Russell fez o décimo tempo na sua primeira tentativa, melhor que Esteban Ocon que ficou apenas pelo 16º. Já Fernando Alonso fez o segundo tempo, destronado pouco depois por Norris que ficou a 0.096 seg. de Verstappen.

Nesta fase, estavam na zona de despromoção Nicholas Latifi, Ocon, Pierre Gasly, e a dupla da Haas.

O top cinco não voltou para a pista, enquanto o resto do pelotão tentou melhorar os tempos e garantir um lugar na Q2. No final Kimi Raikkonen, Ocon, Latifi, Schumacher e Mazepin ficaram de fora da qualificação.