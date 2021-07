GP Áustria F1: Guanyu Zhou entusiasmado com estreia | AutoSport

É apenas o segundo piloto chinês a pilotar um F1 num treino livre durante um GP. Ma Qing Hua, conhecido do público português por causa do WTCC, foi o primeiro a fazê-lo, enquanto um terceiro piloto daquela nacionalidade apenas esteve presente num GP como terceiro piloto e não fez nenhum treino. Trata-se de Adderly Fong.

Zhou disse ao F1.com agradecido pela oportunidade e que quis ajudar a equipa a encontrar a melhor configuração para o carro, que pertence a Fernando Alonso.

“Foi espantoso. Estou muito grato por esta oportunidade – a equipa ao acreditar em mim para entrar no carro do Fernando. Tinha que pensar nisso, mas também estava a esforçar o máximo que podia para mostrar todo o meu potencial. No final, fomos realmente bastante rápidos com os pneus médios e a equipa estava realmente satisfeita com o trabalho que fizemos. Na verdade, fizemos muito, em vez de nos concentrarmos apenas no tempo da volta, concentramo-nos principalmente, em conseguir que a nova configuração fosse alterada para ajudar a equipa. E também conseguimos um bom tempo por volta, por isso é outra coisa menos que preocupa. Agora concentramo-nos apenas no futuro e no que mais posso trazer para a equipa”.

Zhou explicou que teve de se adaptar às diferenças do downforce entre o F1 e o F2 que costuma pilotar e também a estrutura de topo da equipa se mostrou contente com o feedback alcançado hoje. .

“Quando saí do carro, Davide (Brivio, diretor de corridas) estava lá a apertar a minha mão. Revimos todas as coisas que precisávamos rever no debrief e no final Alan (Permane, diretor desportivo) também me disse ‘muito bem’. Por isso, estou realmente satisfeito com a forma como todos me felicitaram e vou continuar a trabalhar como estou a fazer agora e tentar continuar a impressionar as pessoas”.