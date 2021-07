GP Áustria F1: George Russell passa à Q3, Ferrari eliminada | AutoSport

George Russell foi o destaque da Q2. O piloto da Williams passou à Q3, deixando para trás dois Ferrari, um Alpine, um McLaren e um Alfa Romeo.

Sérgio Pérez foi o mais “madrugador” na segunda sessão da qualificação, indo para a pista com um conjunto de pneus médios e fazendo o primeiro tempo. Quando faltavam dez minutos para o fim da sessão, a grande maioria dos carros foi para a pista, o que iria provocar dificuldades para encontrar um espaço para uma volta limpa.

A primeira volta lançada de Lewis Hamilton foi apenas 0.05seg. melhor de Pérez, enquanto Verstappen conseguiu ficar com o melhor registo pouco depois, 0.3 seg. melhor que a concorrência. Os Aston Martin surpreendiam e Sebastian Vettel fazia o segundo tempo, mas Lando Norris imitou o alemão e passou para a vice-liderança da tabela de tempos. Assim tínhamos Verstappen, Norris, Pérez (que entretanto melhorou o seu tempo), Vettel, Hamilton, Lance Stroll, Pierre Gasly, Valtteri Bottas, George Russell e Yuki Tsunoda.

Na zona de eliminação, com cinco minutos para o fim tínhamos Carlos Sainz, Charles Leclerc, Fernando Alonso, Daniel Ricciardo e Antonio Giovinazzi.

A Ferrari voltou a ir para a pista com pneus médios, apesar de estarem na zona de eliminação e com dois minutos para o fim todos saíram para a pista para decidir os dez melhores que seguiram para a Q3.

A tentativa de Fernando Alonso parecia ser boa o suficiente para melhorar, mas foi perturbada por Sebastian Vettel, o que confirmou a eliminação do espanhol. Sainz, Leclerc, Ricciardo e Giovinazzi também ficaram de fora da qualificação, enquanto Russell passou para a Q3, com pneus médios, numa grande volta do britânico. Verstappen melhorou o seu registo e rodou no segundo 03, seguido de Hamilton, Bottas, Gasly e Norris.