GP Áustria F1, George Russell: “Para o ano usarei um motor Mercedes” | AutoSport

George Russell foi hoje um dos grandes destaques da qualificação. Depois de várias tentativas, o jovem britânico conseguiu finalmente passar à Q3 e fez a melhor qualificação da Williams desde 2017.

É preciso recuar quatro anos para vermos um resultado melhor que o de Russell na qualificação de hoje (época 2017, no GP do Japão em que Felipe Massa foi oitavo). A qualificação de hoje mostra bem a velocidade pura e o talento de Russell, que já provou ter capacidade para outros voos. Muitos falam da possibilidade de rumar à Mercedes, substituindo Valtteri Bottas, mas Russell não quis abrir o jogo. Em declarações à Sky, Russel apenas confirmou que para o ano usará motores Mercedes.

“Tenho contrato com a Mercedes, que controla o meu destino, independentemente de onde me possa levar para o ano. Sempre me disseram que se eu fizesse bem o meu trabalho, seria recompensado”, disse Russell sobre a sua situação contratual.

Questionado se sondou outras hipóteses, Russell foi claro:

“Terei um motor Mercedes no meu carro no próximo ano, aconteça o que acontecer, sou um piloto Mercedes e sou leal à Mercedes. “