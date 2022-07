GP Áustria F1: Formato com Sprint não agrada a Mick Schumacher | AutoSport

Mick Schumacher lutou até à bandeira de xadrez pela sétima posição com Max Verstappen. Não o conseguiu, mas ainda assim, somou os seus primeiros pontos na carreira na Fórmula 1 terminando no oitavo lugar. Segue-se o GP da Áustria, onde regressa o formato de corrida Sprint, mas Schumacher não é especial fã do formato.

Mick Schumacher está ansioso pela corrida em Spielberg, mas não necessariamente pelo formato de sprint. “Estou ansioso pelo regresso à Áustria. É uma grande pista, um grande local e dá sempre boas corridas”, disse o piloto da Haas. “Já fiz antes muitas corridas de sprint na Fórmula 2, mas prefiro fazer treinos livres e aperfeiçoar o carro e depois ir para a qualificação”.

Schumacher considera que nos fins de semana com formato sprint tudo se passa mais rapidamente, sem tanto tempo para trabalhar com o foco na corrida de domingo, como acontece normalmente. “Tudo se acumula para o grande evento, enquanto sinto que com o formato sprint há treinos livres e qualificação e depois vamos diretamente para a sprint, que às vezes parece um pouco precipitado.”

A corrida sprint tem início no sábado às 15h30, três horas depois do final do segundo treino livre que é o último antes da corrida de domingo.