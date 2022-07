GP Áustria F1: FIA chama a atenção para curva problemática | AutoSport

Niels Wittich, o diretor de prova da FIA para o fim de semana do GP da Áustria, chamou a atenção de pilotos e equipas para os limites de pista de uma curva que apresenta usualmente alguns problemas.

A linha branca é que delimita a pista, no entanto na Áustria, Wittich escreveu nas notas prévias ao fim de semana a chamada de atenção para a curva 10.

“Durante a Qualificação, Sprint e Corrida, cada vez que um piloto não conseguir negociar a saída da curva 10, o tempo dessa volta e o tempo da volta imediatamente seguinte serão invalidados pelos comissários”.

Sendo essa a última curva do circuito, Wittich deixou claro que qualquer piloto que saia de pista será considerado que ganhou vantagem sobre a linha de meta/ partida e verá, portanto, tanto o seu tempo como o tempo da próxima volta eliminados.