GP Áustria F1, Fernando Alonso: “Senti-me um pouco mal pelo George” | AutoSport

Fernando Alonso é fã de George Russell. Já disse publicamente que aprecia as capacidades do britânico e que sabe que vai ser campeão do mundo no futuro. Vindo de tão prestigiado piloto, não pode o comum mortal contrariar tal opinião, que deverá ser bem formada.

Hoje, os dois encontraram-se na pista, na luta pela posição que ambos desejavam, o 10º lugar, o último dos lugares que dá acesso ao último ponto para o campeonato. Alonso já tem muitos pontos no curriculum, mas a Alpine precisa de todas as migalhas, ainda por cima só com um piloto em prova. George Russell persegue esse pontinho desde que veio para a F1. Ainda não foi hoje… Alonso tinha “mais” pneus e melhores condições para o ultrapassar a 3 voltas do fim.

Alonso diz que podia ser qualquer outro piloto que não Russell, que esteve “fantástico” durante todo o fim de semana, no entanto teve de o ultrapassar.

“Temos de estar satisfeitos com um ponto. É pouca a recompensa para o muito trabalho, o desempenho e o carro, mas é o que poderíamos conseguir começando tão atrás. Senti-me um pouco mal pelo George, ele teve um fim de semana fantástico e quando vi o 10º e era ele, esperava que qualquer pessoa para além dele, mas isto é desporto. Tinha pneus muito melhores, muito melhor tração na curva três para poder fazer a ultrapassagem a três voltas do fim. Ele terá mais oportunidades para pódios e vitórias no futuro”.