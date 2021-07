GP Áustria F1: Fernando Alonso irritado com manobra de Ricciardo | AutoSport

Muitos criticaram a severidade com que as penalizações foram atribuídas no GP da Áustria, mas Fernando Alonso ficou agastado com a falta de penalizações. O espanhol referiu uma manobra de Daniel Ricciardo.

Alonso defende que Ricciardo ganhou vantagem por ir largo na curva 1 e não foi penalizado por isso:

“Corremos aqui duas vezes em dois fins de semana e eu fui o único a ultrapassar os carros no início, travando muito tarde muitas vezes no interior”, disse Alonso. “Desta vez ultrapassei Ricciardo e Leclerc e eles foram largo na saída da [curva] 1 e saíram à minha frente. E ainda mais do que isso, eles começaram a pressionar o carro seguinte à frente aproveitando o cone de aspiração para a Curva 3. Senti que isso foi muito injusto. Eu estava na Curva 1 em frente do Charles e do Ricciardo, e saí 150 metros atrás do Ricciardo e fui o único a fazer a curva, por isso sentimo-nos um pouco estúpidos”.