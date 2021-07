GP Áustria F1: Fernando Alonso iliba Sebastian Vettel | AutoSport

Fernando Alonso estava muito irritado no final da qualificação, depois da sua volta na Q2 ter sido perturbada na última curva por Sebastian Vettel.

Alonso não poupou críticas no final, dizendo que independentemente das penalizações que fossem aplicadas, nada poderia compensar o dano que foi feito:

“Perdemos a nossa oportunidade de ser quinto ou sexto na grelha”, disse Alonso à Sky Sports. “Acho que não vamos marcar pontos amanhã, por isso qualquer penalidade dada aos outros nunca é suficiente. É assim que as coisas são e penso que foi muito mal gerido pelos pilotos da frente. Desiludido porque penso que hoje tínhamos potencial. Foi provavelmente o nosso melhor carro da época na qualificação e não o maximizámos”.

Apesar da frustração, Alonso ilibou Sebastian Vettel de qualquer responsabilidade:

“Quando estamos nas curvas 9 e 10, confiamos completamente nos nossos engenheiros e no rádio, e ele não tinha uma pista livre à sua frente. Ele tinha um carro um segundo à sua frente, e não podia desaparecer da frente. É assim que as coisas são. A natureza do circuito e a forma como as pessoas estavam a abrandar nas curvas 9 e 10, o que foi escrito nas notas antes da corrida que não se podia fazer. Acho que não vão penalizar 10 ou 12 carros, que é a única coisa que pode mudar o nosso fim-de-semana. É uma situação infeliz”.