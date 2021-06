GP Áustria F1, Fernando Alonso: “há margens muito pequenas entre a maior parte do pelotão” | AutoSport

Fernando Alonso tem vindo a melhorar os seus resultados no regresso à competição. No fim de semana passado fez melhor que o seu companheiro de equipa, terminando em 9º. O espanhol disse que poderia ainda ter conseguido mais ultrapassagens, mas numa pista curta como o Red Bull Ring, torna as margens também elas, curtas entre carros.

“Penso que retiramos o máximo do fim de semana. É um circuito divertido para pilotar e porque é uma volta tão curta, que há margens muito pequenas entre a maior parte do pelotão. Isto tornou a corrida com margens tão curtas e poderíamos ter tomado mais uma posição se não fosse por algumas bandeiras azuis. Temos muitos dados para analisar e não temos de esperar muito tempo para voltar a correr. Este fim de semana vou faltar ao TL1, mas será bom ver Guanyu Zhou no carro para a sessão e será uma grande experiência para ele.”

Para Alonso, os novos compostos da Pirelli disponíveis para o GP da Áustria, são também um novo fator desafiante para pilotos, juntamente com a imprevisibilidade do clima.

“Como vimos no fim de semana passado, a qualificação e a gestão do tráfego podem ser difíceis, sendo esta uma pista tão curta. A gestão de pneus também é fundamental aqui e os compostos mais macios este fim de semana, o que apresenta um novo desafio. O tempo é também muito imprevisível, onde num minuto está céu azul claro com temperaturas elevadas, e no outro está a cair com chuva e possíveis trovoadas. Gostamos destes desafios como pilotos e penso que isto torna as corridas aqui duas vezes consecutivas bastante interessantes à medida que se tenta ajustar e aperfeiçoar o fim de semana.”