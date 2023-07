GP Áustria F1: Fernando Alonso: “Fomos mais lentos do que esperávamos” | AutoSport

Fernando Alonso e a Aston Martin começaram a época com três pódios consecutivos, foram a equipa que mais luta dava aos Red Bull, no total, seis pódios para o espanhol, incluindo dois segundos lugares do Mónaco e no Canadá, mas depois do sétimo lugar em Espanha, este sexto lugar na Áustria é o segundo pior resultado da época: “Fomos mais lentos do que esperávamos, tanto em Espanha como aqui na Áustria, sofremos um pouco e agora temos que tentar entender porquê, para não repetirmos. Saímos com os pneus duros para tentar uma estratégia um pouco diferente, mas com o virtual Safety Car logo no início neutralizou-se um pouco toda a estratégia, mas é o que é, temos que tentar melhorar. Mesmo se tivéssemos optado por outra estratégia não me parece que tivesse conseguido lutar com o Lando Norris (McLaren) ou com o Carlos (Sainz) fomos sempre lentos durante a corrida, e a nossa posição agora é um pouco a mistura de tudo, a McLaren e a Ferrari têm carros atualizados, eles melhoraram, este circuito também teve influência, não é o melhor para nós. Penso que vai ser assim toda a época, com altos e baixos das equipas dependendo se trazem upgrades para os carros, penso que vai ser uma F1 muito mais pragmática…”, disse Alonso.