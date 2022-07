GP Áustria F1, Fernando Alonso: “Estou talvez ao nível de 2012 e tenho apenas 20 pontos” | AutoSport

Fernando Alonso não disfarçou o desagrado por mais um problema técnico que o impediu de tentar um bom resultado, desta vez na corrida sprint de hoje, antes do GP da Áustria. O Alpine do espanhol não colaborou e desligou-se cinco minutos antes do arranque, o que motivou a desistência do #14. Alonso considera que está no seu melhor nível, mas apesar disso, tem poucos pontos conquistados, tudo por causa do azar que o persegue:

“Cinco minutos antes do início tivemos um blackout total no carro e não o conseguimos ligar mais”, disse Alonso quando questionado sobre o assunto pelo Motorsport.com. “Tentámos ligar com uma bateria externa, mas também não funcionou, por isso há algo maior a acontecer ali e vamos tentar reparar tudo para amanhã. O fim-de-semana em geral acabou porque, como vimos aqui, há comboios DRS e não se consegue ultrapassar. Portanto, vamos tentar ser criativos com a estratégia e tentar ter sorte, talvez com Safety Cars. Vai ser uma corrida muito, muito longa atrás de muitos carros”.

“Este ano, sinto que estou provavelmente ao meu nível, graças à experiência também. Talvez ao nível de 2012 e tenho 20 pontos ou algo do género, por isso é inacreditável. Talvez tenhamos perdido 70 pontos, se contarmos todas as desistências, má sorte e fiabilidade. É uma época muito estranha. Mas estou muito orgulhoso do meu próprio trabalho até agora. Não conseguimos os pontos por todas estas razões, que são obviamente muito frustrantes, mas ficaria mais triste se fossem os meus próprios erros”.