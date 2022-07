GP Áustria F1, Esteban Ocon: “fim-de-semana perfeito…” | AutoSport

Esteban Ocon terminou o GP da Áustria de F1 no quinto lugar, o que é o seu melhor resultado da época. E logo no fim de semana em que completou 100 corridas na F1. Como se pode calcular, o piloto da Alpine está muito feliz e assegura que ele e a sua equipa tiveram “o fim-de-semana perfeito”. Para já conseguiram ficar empatados em pontos com a McLaren no campeonato de construtores.

Ocon iniciou a corrida em sexto e fez uma boa partida no domingo. E depois de entrar no pit lane, na volta 15, o piloto da Alpine teve de fazer o seu caminho através do meio do pelotão, fazendo brilhantes ultrapassagens sobre Zhou Guanyu e Yuki Tsunoda, por exemplo. Ocon tinha atingido a quarta posição antes de ser ultrapassado por Lewis Hamilton na volta 30, depois por George Russell na volta 60. Mas, após o abandono de Carlos Sainz, o francês assegurou o quinto lugar: “A luta com o George, luta com Kevin [Magnussen], luta com Lewis [Hamilton], tive bastantes lutas. Fizemos muitas ultrapassagens no meio do pelotão, ao Zhou, por exemplo.

Foi espetacular. Foi um fim-de-semana perfeito para nós. Não há nada melhor que pudéssemos ter feito. No top 5, são treze pontos no total, que marcamos este fim-de-semana. Subimos um lugar nos construtores, por isso é realmente bom. Vamos para França muito confiantes”, disse.