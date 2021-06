GP Áustria F1: Esteban Ocon está ansioso para corrigir resultado | AutoSport

Esteban Ocon foi um dos pilotos em destaque pela negativa no GP da Estíria. Qualificou-se apenas no 17º posto e em corrida, nunca pareceu em ritmo para sequer chegar aos pontos, terminando num decepcionante 14º lugar, muito atrás do seu companheiro de equipa, Fernando Alonso.

Para o GP da Áustria, Ocon diz que a equipa tem ideias para explorar e que quer voltar a chegar aos pontos.

“Não há melhor oportunidade do que voltar imediatamente numa corrida consecutiva. Temos algumas ideias a explorar e coisas a testar para ver o que podemos fazer para melhorar o desempenho. Sinto-me motivado e determinado a voltar aos dez primeiros este fim de semana, e estou ansioso por isso.”