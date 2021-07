GP Áustria F1: Este fim de semana, Mercedes está ‘mais’ na luta… | AutoSport

Toto Wolff já anda ‘nisto’ há muito tempo e por isso mostrou-se apenas “cautelosamente otimista” no final do segundo treino livre do GP da Áustria de F1, sabendo que apesar de ter visto os seus dois pilotos na frente da sessão, admite que os Red Bull deixaram algo por mostrar. Seja como for, isso não invalida a prestação da Mercedes, que parece estar muito ligeiramente na frente nos stints mais longos de voltas, uma vantagem ‘muito’ mínima face à Red Bull. Basicamente, pode dar para qualquer lado.

Seja como for esta é uma melhoria significativa em relação aos dados do fim-de-semana passado, onde seguiram os seus principais rivais por 0,19s – um défice que explica a incapacidade de Hamilton de lutar contra Verstappen pela vitória.

Os Mercedes têm um défice de 0,07s na qualificação, exatamente o mesmo do fim-de-semana passado, o que significa que devemos ter uma qualificação novamente muito equilibrada.

“Foi muito melhor do que na semana passada”, disse Valtteri Bottas. Já Lewis Hamilton acrescentou: “Fizemos alguns pequenos progressos, mas penso que [Red Bull] ainda tem 0,15, 0,2s para dar. Demos definitivamente alguns pequenos passos em frente, mas não o suficiente para fechar os dois décimos. Basicamente, as condições mais frias parecem estar a jogar a favor da Mercedes, pois ajuda-os a extrair mais da aderência dos pneus.