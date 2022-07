GP Áustria F1: Escolha de pneus para a corrida deve recair entre médios e duros | AutoSport

A escolha de pneus pelas equipas para a corrida de amanhã vai recair entre o composto médio e duro. Os pneus macios devem não fazer parte da escolha. Segundo os dados recolhidos, a mistura macia da Pirelli aguentam 25 voltas, com algumas perdas de desempenho a partir da volta 20, mas com uma quebra enorme a partir desse ponto. Já os médios, conseguem completar cerca de 38 voltas sem perdas significativas e a partir desse ponto, vão perdendo desempenho não tão acentuado como os macios. O composto duro será mais lento no início da corrida, mas entre a volta 20 e 25 conseguirão estar completar o mesmo tempo por volta do que os dois compostos anteriores e podem aguentar 45 voltas sem perderem muito do seu desempenho. Como tal, a maior dúvida é qual o composto escolhido para começar a corrida de 71 voltas.

No ano passado, a estratégia do piloto vencedor foi uma dupla paragem. Pneus médios no arranque, e duas paragens para trocar por jogos de pneus de composto duro.