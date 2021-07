GP Áustria F1: Duplas amarelas só deram penalização a Latifi e Mazepin | AutoSport

Apenas Nicholas Latifi e Nikita Mazepin, dos 8 pilotos chamados ao colégio de comissários por causa de não respeitarem as duplas bandeiras amarelas, depois do acidente de Sebastian Vettel e Kimi Raikkonen, foram penalizados.

Foi uma sanção dura, como previsível neste tipo da casos: 30 segundos adicionados (seria um stop and go de 10 segundos, mas como a sanção foi imposta depois de terminar a corrida, são no total 30 segundos) ao tempo final da corrida para ambos os pilotos e 3 pontos de penalização.

Carlos Sainz, Daniel Ricciardo, Sergio Perez, Pierre Gasly, Antonio Giovinazzi e Charles Leclerc não foram penalizados pelo mesmo motivo.