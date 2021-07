GP Áustria F1, Destaques: Verstappen imperial, Norris genial | AutoSport

A segunda corrida na Áustria deu-nos o mesmo vencedor, mas uma corrida animada com algumas surpresas que apimentaram a prova.

Max Verstappen merece nota máxima pela prestação deste fim de semana. Barba, unhas e cabelo, com pole, vitória e volta mais rápida, numa exibição de alto calibre. Verstappen esteve numa liga à parte, com um ritmo inalcançável. A passagem pela Áustria beneficiou o neerlandês e a Red Bull nas contas pelos títulos, mas pela primeira vez vimos uma Mercedes sem argumentos e sem capacidade para responder à Red Bull. Para o fim de semana ser perfeito era preciso que Sergio Pérez fizesse uma boa corrida, mas o mexicano cometeu alguns erros, foi penalizado duas vezes e terminou em sexto. Não é o que a Red Bull pretende e foi um dia mau para Checo.

Para a Mercedes foi um fim de semana para minimizar os estragos. Sem andamento para igualar o Red Bull de Verstappen, focaram-se em marcar o máximo de pontos possível, mas um exagero nos corretores da última curva do traçado austríaco danificou o carro de Lewis Hamilton, que começou a perder andamento. Quarto lugar é um mal menor para Hamilton que foi obrigado a deixar passar Valtteri Bottas. O finlandês fez uma corrida sólida, sem erros, mantendo o sangue frio. Desde o Mónaco que a Mercedes tem tido dificuldades igualar a Red Bull, mas a próxima corrida é em Silverstone, onde os Flechas de Prata costumam ser fortes.

Começam a faltar adjetivos para Lando Norris. Mais uma brilhante corrida por parte do jovem britânico que recebeu um elogio de Lewis Hamilton, que no rádio disse “Lando é um grande piloto”, depois da luta que teve com o McLaren. Um ritmo impressionante, igualando os Mercedes, algo que seria impensável há alguns meses atrás. Isto mostra bem o excelente trabalho da McLaren, mas também o crescimento de Norris que este ano tem provado que tem fibra de campeão. O único piloto a pontuar em todas as corridas, mas mais que isso, um jovem confiante que tenta cada vez mais ir ao limite sem o ultrapassar. Está-se a tornar num excelente piloto em qualificação e em corrida tem a maturidade e a inteligência para tomar decisões acertadas a maioria das vezes. Para felicidade da McLaren, também Daniel Ricciardo fez uma boa corrida. Terminou em sétimo, depois de uma boa recuperação, tendo largado de 13º. Ainda não é o resultado que esperamos de Ricciardo, mas é claramente um bom sinal.

A Ferrari voltou a fazer uma corrida inteligente. A aposta em largar fora do top 10 para ter escolha livre de pneus revelou-se acertada e a equipa conseguiu pontos importantes. Charles Leclerc teve dois percalços com Sergio Pérez, mas depois do primeiro incidente perdeu um pouco o norte e começou a cometer demasiados erros, uma faceta que se vai revelando com alguma regularidade. O talento é enorme, mas precisa de errar menos. Carlos Sainz fez uma boa corrida, maximizando a estratégia da equipa. O espanhol está já confortável na Scuderia e está-se a revelar numa clara mais valia.

A Alpha Tauri poderia ter tido um resultado melhor hoje, mas a estratégia escolhida para Pierre Gasly não terá favorecido o francês e Yuki Tsunoda voltou a mostrar imaturidade ao ser penalizado duas vezes pelo mesmo erro. O talento do jovem japonês é evidente, mas continua a acumular erros de forma desnecessária, uma pena depois da sua melhor qualificação. Gasly continua certinho e eficiente como um relógio suíço, embora hoje o resultado final não tenha sido o que talvez esperasse.

A Alpine voltou a ter um Fernando Alonso em boa forma. O espanhol está cada vez mais sintonizado com a sua nova máquina e conseguiu um décimo lugar, depois de lutar muito com George Russell, num duelo limpo e bonito de seguir. Alonso está definitivamente de volta e começa a assumir uma preponderância cada vez maior na equipa, enquanto Esteban Ocon teve uma passagem para esquecer pela Áustria, com dois fins de semana francamente negativos.

George Russell voltou a provar toda a sua qualidade. Terá de afugentar o gato preto que vive na sua box e que o impede de conseguir o tão desejado ponto pela Williams. Largou mal (já aconteceu várias vezes), recuperou e esteve na luta pelo décimo até ao fim, mas não segurou um Alonso com mais argumentos e mais experiência, Russell continua a colocar o seu Williams em lugares que poucos acreditariam ser possível e se não tiver um carro melhor em 2022 será uma pena. Tem fibra de campeão. Nicholas Latifi fez uma corrida discreta e tudo o que faz fica sempre na sombra das exibições de Russell.

A Aston Martin trouxe melhorias para a Áustria, mas o resultado final de hoje deixou a desejar. Esperava-se mais dos carros verdes, mas Lance Stroll nunca conseguiu evidenciar-se e Sebastian Vettel acabou fora de prova com um erro de Kimi Raikkonen. Uma corrida desapontante para a dupla da Aston, tal como para a Alfa Romeo. Antonio Giovinazzi prometeu muito nos treinos, mas na qualificação ficou muito para trás e na corrida não conseguiu melhorar. Já Kimi acabou a corrida da pior maneira depois de uma boa recuperação. Do lado da Haas o habitual, com Mick Schumacher a terminar bem à frente de Nikita Mazepin.