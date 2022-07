GP Áustria F1, Daniel Ricciardo: “senti uma espécie de falta de aderência em todo o lado” | AutoSport

Daniel Ricciardo não está com vida fácil na McLaren e a culpa é inteiramente sua. Basta ver os resultados que Lando Norris tem feito. O inglês tem quatro vezes mais pontos que o australiano.

Claro que tudo isto é muito mais complexo que se parece, mas resumindo a questão, para o que ganha, o australiano está a produzir muito pouco e a McLaren está claramente a pensar substituí-lo, embora, como Andreas Seidl admitiu recentemente: “não é questão, ele tem mais um ano de contrato”.

Em Silverstone, como Ricciardo admite, teve mais uma: “corrida bastante sombria. Foi muito, muito, muito lenta, muito longe do ritmo, e ainda estamos a tentar chegar ao fundo da questão. Ainda estamos a tentar descobrir porquê.

Por isso, de certa forma, gosto de ter um ‘back-to-back’ para que possamos, digamos, tentar recuperar.

Mas obviamente que não nos dá muito tempo para diagnosticar o que aconteceu no fim-de-semana passado. Portanto, ainda estamos a trabalhar nisso. Agora, esperamos que o carro esteja obviamente num lugar melhor e que possamos ter um bom fim-de-semana”, começou por dizer o australiano que se queixou depois de falta de aderência: “não estou a sentir que posso agarrar-me ao carro aqui ou estou preocupado que vou apenas rodar ou fazer algo, era simplesmente como se não sentisse que tinha o mesmo ‘grip’ que todos os carros à minha volta. Por isso, estava apenas a operar a um nível diferente desse ponto de vista. E era cumulativo, como ao longo de toda a volta. Não era apenas uma curva em que estávamos muito mal e o resto estava bem. Era apenas, como eu disse, uma espécie de falta de aderência em todo o lado.

Portanto, certamente uma corrida enigmática e obviamente frustrante. E certamente que há oportunidades pela frente, mas voltaremos e sim, talvez seja bom não termos muito tempo para nos debruçarmos sobre ela.

Agora estamos de volta ao bom caminho”, disse Ricciardo, quase confessando uma falta de confiança gritante:

“não penso que algum piloto alguma vez tenha ganho uma corrida a 100% sozinho, é definitivamente um trabalho de equipa, senti que os últimos fins-de-semana foram melhores e que tudo parecia estar numa direção muito melhor. E estávamos tipo a conseguir alguma coisa, como um pouco de consistência e depois chegamos a Silverstone e ‘OK, que diabo aconteceu?’ Há ainda muitas coisas que são confusas. E não são dois, três décimos e pode-se dizer que a afinação não estava boa.

Já guio carros o tempo suficiente para saber que não é como ‘ah, estou apenas a levantar um pouco demais naquele ponto, ou isto ou aquilo’. É apenas importante que nos mantenhamos empenhados e que tentemos obviamente descobrir as coisas. Portanto, nós estamos. Pode acontecer em qualquer fim-de-semana. Obviamente que adoraria mais cedo do que tarde.

Mas em termos de sentir-me como… Se tudo é querido e estamos marcados, então tenho 100% de fé que o posso fazer. Por isso, estou tipo, à espera e na esperança de que tudo fique bem.

Vou entrar no carro com uma boa mentalidade e tentar esforçar-me.

Não é que eu precise de três boas corridas seguidas para colocar o carro no pódio. Se o carro for suficientemente bom para estar no pódio este fim-de-semana, então, creio que o posso fazer” , disse Ricciardo. Cada vez mais, a probabilidade de ser ele próprio o problema, é maior…