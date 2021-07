GP Áustria F1: Daniel Ricciardo satisfeito com lutas durante a corrida | AutoSport

Daniel Ricciardo pode não estar a ter o início de época que desejaria, principalmente porque se esperava muito dele, ao lado de Lando Norris, que por seu turno está numa fase extremamente boa.

Já não é a primeira vez que isso acontece. Na Renault teve o mesmo problema quando lá chegou. Na McLaren, parece estar a custar mais, mas ainda assim, depois da corrida, Ricciardo estava satisfeito com uma corrida com muitas lutas.

“Não vou dizer que não estou [satisfeito]. Estou apenas a tentar não estar com altos e baixos, demasiado nos extremos. Não tento ser aquele tipo que quando tudo corre bem, é super simpático e porreiro, mas quando não corre bem, odeia toda a gente, por isso, tento manter-me num nível intermédio. Gostei da corrida, isso é o básico, o importante, divertir-me. Parece muito básico, mas às vezes é a coisa mais importante. Só quero divertir-me na pista. E claro, em dias em que as coisas não correm tão bem, é difícil divertirmo-nos, mas ter um dia como o de hoje [domingo], com lutas, estar a corrida toda sob pressão, manteve-me ocupado e fico contente… pelos vistos aborreci algumas pessoas, por isso, fez-me muito feliz.”