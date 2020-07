GP Áustria F1, Daniel Ricciardo: “Fomos rápidos”

Antes do Grande Prémio da Áustria, a Renault confirmou que trazia atualizações para o R.S.20. Ontem, Daniel Ricciardo foi oitavo no TL1 e quinto no TL2.

Ao f1.com, Ricciardo disse: “Senti-me bem dentro do carro. Foi um bom dia, fomos rápidos. Senti melhorias, principalmente na parte de trás do carro”.

“Com pouco combustível fomos fortes. Estar entre os cinco primeiros é um bom começo. Mas, senti-me bem no carro, o que é muito encorajador”.