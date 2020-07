GP Áustria F1, Christian Horner: “O Max sofreu de problemas elétricos”

As expectativas na Red Bull Racing eram elevadas para o Grande Prémio da Áustria. No entanto, a corrida de Max Verstappen terminou rapidamente, devido a um problema eléctrico com o RB16.

A equipa da Red Bull Racing foi imediatamente investigar, a fim de identificar o problema, com Christian Horner a dizer à Sky Sports F1: “O carro da Max estava a sofrer de problemas eléctricos, mas ainda estamos a investigá-lo. Em todo o caso, é muito frustrante”.